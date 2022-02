Zălăuan de 65 de ani, reținut de polițiști

Un bărbat în vârstă de 65 de ani din Zalău a fost reținut pentru 24 de ore. Motivul? în doare câteva ore, mai exact în cursul zilei de sâmbătă -12 februarie, a comis nu mai puțin de trei infracțiuni rutiere.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, în cursul zilei precizate în jurul orei 11, bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Armoniei din municipiu. Polițiștii au testat șoferul cu aparatul alcooltest, iar rezultatul fost de 0,93 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Câteva ore mai târziu, în jurul orei 15, polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul că un autoturism circulă haotic pe Aleea Ritmului din Zalău, unde a avariat două autoturisme. Oamenii legii au constatat faptul că este vorba de același bărbat de 65 de ani, care se afla într-o vădită stare de ebrietate. De această dată testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, polițiștii au întocmit un nou dosar penal pentru conducere cu permisul reținut și conducere sub influența băuturilor alcoolice. ”În aceeași zi, în vederea înlăturării unui pericol pentru ordinea publică, față de persoana bănuită de comiterea faptelor polițiștii au dispus reținerea, pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sălaj. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea administrării întregului probatoriu”, au precizat reprezentanții IPJ Sălaj.

