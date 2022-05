Zălăuan, băut și drogat în trafic

Un tânăr zălăuan în vârstă de 31 de ani a fost prins în trafic, la finalul săptămânii trecute, la volanul unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice. La testarea cu alcooltestul a rezultat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, tânărul zălăuan a fost testat şi cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv. Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

foto cu caracter informativ