Virgil Țurcaș ar fi împlinit astăzi 53 de ani. Mesaj înduioșător de la fiul său

Fostul subprefect al județului Sălaj, Virgil Țurcaș, ar fi împlinit astăzi 53 de ani. O tragedie a făcut ca fiul satului Plesca să nu mai fie astăzi printre noi. Andrei, fiul lui Virgil Țurcaș, a postat astăzi un mesaj emoționant în amintirea tatălui său.

„Probabil nimeni nu își dorește să fie în situația de a adresa un mesaj de aniversare post-mortem cuiva drag. Dar pentru că așa a fost rânduit, nu pot decât să remarc faptul că astăzi ar fi trebuit să fie o zi specială. Tatăl meu ar fi împlinit 53 de ani. Era primul an în care dispuneam și eu de fonduri consistente să ii pot face și eu primul meu cadou material mai notabil. Chiar dacă lucrurile materiale nu înseamnă mult în general, consider că e un moment important din viață acela în care ești suficient de realizat încât să poți să le oferi și tu părinților ceea ce ei ți-au oferit o viață. Însă, din pricina contrastului destinelor, tot ce am putut face a fost să vizitez locul său de veci, cu o lumânare și un gând bun, în speranța că gândurile pe care altă dată le rosteam cu voce tare, se vor transpune acum în plan ceresc. Cu siguranță nu îmi închipuiam că la 21 de ani va trebui să parcurg drumul anost al unui cimitir pentru a dori să transmit un simplu “la mulți ani”. Dar iată-mă aici, în fața unor flori artificiale care impersonează o cruce a unui om cu nenumărate realizări. Acum clasica urare capătă o conotație puțin diferită, la mulți ani… în care să veghezi asupra noastră asemenea unei călăuze, luminând calea în orice moment în care întunericul pare că ar vrea să triumfe.La mai bine de 2 luni de la regretabilul eveniment, perioadă presărată cu multe momente de reflecții interioare, pot afirma că deși viața și-a reluat în mare parte cursul normal, durerea care și-a avut geneza atunci nu a dispărut și nici nu s-a ameliorat. Nici nu cred că se va diminua vreodată, dimpotrivă, se va adânci odată cu timpul, iar tot ce facem noi este să ne obișnuim cu ea, devenind parte din funcționarea noastră normală. Dar este greșit să spunem că dispare. Chiar dacă pare ceva ce ar putea dăuna, în realitate nu este chiar așa. Obișnuința pe care am menționat-o este cât se poate de blândă, în sensul că da, durerea rămâne parte din tine, dar te ajută să înțelegi mult mai bine esența vieții. Sunt puține lucruri care ar putea să te mai afecteze după ce experimentezi ce înseamnă cu adevărat o problemă și îți dai seama câtă energie inutilă ai consumat pentru probleme superficiale. Dar din păcate, parșivitatea vieții de multe ori nu îți dă șansa să realizezi acest lucru doar când este prea târziu, când evenimentul ireversibil deja s-a produs.Odihnă veșnică!”, este mesajul lui Andrei Țurcaș.

Sursa foto: Facebook Andrei Țurcaș

M. S.