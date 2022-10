Vin vremuri grele? Sălăjenii, îndemnați să fie chibzuiți

Prețul tot mai mare al energiei, în special al gazelor și energiei electrice, teama de facturile pentru energia consumată în perioada iernii, dar și problemele privind tarifarea și contractarea energiei au fost câteva din temele abordate astăzi în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic, ședință la care au luat parte reprezentanții persoanelor vârstnice din județ și oficialii Instituției Prefectului Sălaj.

O parte din reprezentanții pensionarilor au solicitat explicații privind scumpirea energiei din ultimul an, tarifarea, problemele apărute, dar și modalitatea de soluționare a unor astfel de probleme. În cadrul ședinței le-au fost prezentate măsurile concrete de sprijin oferite de guvern, măsuri prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv tarife plafonate pentru anumite tipuri de consumatori, dar și alte modalități de sprijin. Prefectul județului Sălaj, Dari Toma, le-a explicat celor prezenți că traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere energetic, problemă cauzată, în opinia sa, în primul rând de războiul din Ucraina. „Să nu uitați de măsurile guvernamentale de plafonare a prețurilor la energia electrică și gazele naturale. Din păcate, aceste ajutoare nu reprezintă soluția la criza energetică și la situația geopolitică, nu vor opri războiul. Facturile vor veni și de acum înainte. Ce vă recomand? Raționalizarea consumului și asta fac deja instituțiile publice, asta face toată lumea. Anul acesta am avut acces și am putut cumpăra și lemne de foc, încă nu au fost sesizări. Este greu să vă spun ce urmează în decembrie sau ianuarie? Eu apelez la rațiunea tuturor, consumul pentru această perioadă care este în fața noastră să fie foarte bine gândit”, a punctat Dari Toma.