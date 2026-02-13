Val de furturi în județ

Mai multe furturi au ajuns în vizorul oamenilor legii din județ. În urma investigațiilor efectuate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Zalău, a fost identificat un bărbat de 41 de ani, din localitatea Crișeni, care, la sfârșitul lunii trecute, ar fi furat dintr-un supermarket din municipiul Zalău mai multe produse, în valoare de aproximativ 1.200 de lei.

Totodată, polițiștii au identificat un bărbat de 48 de ani, din municipiul Satu Mare, bănuit de comiterea infracțiunii de furt. Acesta este suspectat că, la datele de 24 octombrie și 17 noiembrie 2025, ar fi sustras dintr-un magazin de bricolaj din municipiul Zalău mai multe discuri diamantate, în valoare de aproximativ 5.200 de lei.

De asemenea, a fost identificată o femeie de 47 de ani, din municipiul Zalău, bănuită de săvârșirea infracțiunilor de furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. La data de 8 septembrie 2023, aceasta ar fi sustras din rucsacul unui bărbat din Șimleu Silvaniei un card bancar, iar ulterior ar fi efectuat o retragere de numerar în valoare de 2.570 de lei.

Nici tânăra generație nu se lasă mai prejos. Trei tineri din Zalău și Jibou au fost identificați de polițiști, fiind bănuiți că ar fi pătruns în curtea unui imobil din localitatea Dobrin. Pe numele acestora a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia ar fi sustras dintr-o anexă un motofierăstrău, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2.500 de lei. În urma investigațiilor, prejudiciul a fost recuperat.

Totodată, polițiștii au identificat un tânăr de 29 de ani, din comuna Spinuș, județul Bihor, bănuit de comiterea aceleiași infracțiuni. În perioada 11–14 noiembrie 2025, acesta ar fi sustras de pe un teren situat în extravilanul localității Bocșa 13 baloți de lucernă, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.900 de lei.