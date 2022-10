Urmărirea penală, reluată în cazul polițistului care a împușcat un tânăr

Judecătorii Tribunalului Sălaj au decis redeschiderea procesului de urmărire penală în cazul polițistului din Zalău care a împușcat un tânăr, pasager aflat în mașina condusă de un șofer băut. Pasagerul aflat pe bancheta din spate a mașinii a fost lovit de un glonț și a rămas paralizat de la brâu în jos.

Scena s-a petrecut în luna august a acestui an. Mașina era condusă de un tânăr din Mineu, acuzat că era sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul a refuzat să oprească la solicitarea polițiștilor și a accelerat. Cazul a fost prezentat pe larg de Europol, sindicatul polițiștilor. Autoturismul a fost reperat de un echipaj de ordine publică, iar la semnalele polițiștilor șoferul a accelerat, și-a continuat drumul, chiar cu riscul de a-i lovi pe polițiști. Imediat după, un alt echipaj rutier a format un baraj în încercarea de a-l opri. Și de această dată, unul dintre polițiști a fost nevoit să sară în scuar pentru a nu fi luat pe capotă. Din acest moment, și după ce deja exista confirmarea că autoturismul are aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare false, au fost anunțate și echipajele din județ pentru a oferi sprijin. În același mesaj se mai arată că au urmat zeci de kilometri de goană prin localitățile din județ, cu foarte multe momente critice, în care șoferul fugar ce rula cu viteză era pe punctul să producă mai multe accidente grave, punând în pericol atât pe ceilalți șoferi și pietoni. În tentativele disperate de a-l opri, unul dintre echipaje a încercat să depășească autoturismul și să îl determine să oprească în siguranță, dar șoferul fugar a virat de mai multe ori stânga, pentru a scoate autospeciala de poliție în afara carosabilului. În final, polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare și au tras peste 25 de cartușe în aer pentru a-l soma să oprească, iar apoi văzând că își continuă goana periculoasă ultimele cartușe le-au tras spre roțile autoturismului, fără ca șoferul să dea semne că se conformează. „După ce a văzut că are mai multe echipaje pe urmele sale, șoferul fugar a ieșit de pe carosabil și a intrat într-o pădure, pe un drum foarte accidentat. Chiar dacă pe moment i-au pierdut urma, datorită mobilizării exemplare a polițiștilor, au găsit autoturismul abandonat și l-au identificat la scurt timp pe șofer care a fugit. Motivul acestei goane dramatice l-a reprezentant alcoolemia de 0,83 mg/alcool în aerul expirat, faptul că nu deținea permis de conducere, că a condus un autoturism neînmatriculat și că a condus un autoturism cu numere false. Pe parcursul urmăririi însă, pentru faptul că și-a expus cei doi prieteni, care erau pe bancheta din spate, riscului de a fi împușcați s-a reținut și infracțiunea de tentativă la omor. Iar pentru că a încercat să îi ia pe capotă pe polițiștii care i-au efectuat semnalele de oprire, se impune și reținerea infracțiunii de ultraj”, mai punctează Europol.

Ce spune tribunalul?

„Ia act de renunțarea la excepția invocată intimatul M. G., prin apărător ales, privind tardivitatea plângerii formulate de către N. A. M. împotriva soluției de clasare dispusă prin pct. 2.3. din dispozitivul rechizitoriului întocmit la data de 17.08.2022 în dosarul nr. 582/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Admite cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. În baza art. 335 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia Ordonanţei nr. 64/II/2/2022 din data de 26.09.2022 emisă de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj în dosarul nr.582/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj şi confirmă redeschiderea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de tentativă la omor calificat, prev. de art.32 alin.1 C.p. rap. la art.188 alin.1, art.189 al.1 lit. c) C.p. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”, este hotărârea definitivă pronunțată vineri, 228 octombrie, de Tribunalul Sălaj. Asta înseamnă că acest caz va fi redeschis, că procurorii vor redeschide urmărirea penală pentru infracțiunea de tentativă de omor. Numai că asta nu înseamnă neapărat că polițistul va fi cercetat penal.