Un volum semnat de Pethő Lorand a apărut la Editura „Caiete Silvane”

Volumul bilingv „mărturia pietrelor/ the testimony of the stones” a apărut la Editura „Caiete Silvane”, în colecția Poesis. Semnat de Pethő Lorand, acesta a fost lansat cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. De asemenea, traducerea în limba engleză a fost realizată de Corina Știrb Cooper, iar ilustrațiile de Elena Ilash.

Pethő Lorand s-a născut în anul 1983, la Huedin, județul Cluj. Poet și traducător, Lorand publică poezii, traduceri în marile ziare culturale transilvănene şi străine. Şi-a terminat studiile gimnaziale la Şimleu Silvaniei. În anul 2006 a obţinut licenţa în Studii Teatrale la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, urmând ca mai apoi, între 2006 şi 2014, să fie secretar literar şi manager al companiei maghiare a Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca. În perioada anilor 2007 – 2009 a fost preşedintele Cercului literar „György Bretter”, iar în prezent este stabilit în Austria.

Totodată, Pethő Lorand a fost distins cu Premiul de Poezie „Irodalmi Jelen” şi cu titlul de Cetăţean de Onoare în județul Sălaj. Volume publicate: Távolodó ország – Irodalmi Jelen, Arad, 2023, Bádogmadarak – AB ART, Budapest, 2023, Limene Ptice – Vracar, Belgrad, 2023 (volum în limba sârbă, traducere de Jolánka Kovács), Zgomote din camera obscură – Editura Caiete Silvane, Zalău, 2023, Nehéz idők – AB ART, Budapesta, 2024.

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean Sălaj.