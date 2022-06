Un tenor și un medic din Zalău, producătorii unui nou film istoric

Tenorul Sergiu Chirilă și medicul Ancuța Mărieș sunt producătorii unui nou film istoric. Anunțul a fost făcut la la câteva săptămâni după lansarea oficială a filmului „Fata morarului”, peliculă realizată tot de către cei doi sălăjeni.

„Este un nou film. Inițiativa îi aparține tenorului Sergiu Chirilă, eu doar am scris textul care va sta la baza scenariului. Este vorba despre povestea cetatea din Ardud, cetate situată lângă drumul spre Satu Mare. Este o cetate medievală, iar filmul aduce în centrul atenției o poveste despre Francisc Rakoczi, principe al Transilvaniei. El a rezistat în fața asediilor nenumărate ale austriecilor. Este o poveste despre Vilma, fiica principelui, care, îndrăgostindu-se de un ofițer, a trădat secretele cetății. Ofițerul se pare că era sub acoperire și în felul acesta cetatea a fost cucerită. Supărat, principele și-a blestemat fata. Sergiu Chirilă va juca în rolul principal, iar Adina, soția sa, va juca rolul secundar, ei urmează să fie protagoniștii acestei povești de dragoste. Este un proiect nou de care ne bucurăm. Cei mai mulți sunt actori care au jucat și în filmul „Fata morarului”. De această dată, filmul trebuie să se bazeze pe o logistică, ne căutăm sponsori de care avem mare nevoie în această perioadă. Încă nu am stabilit titlul filmului, dar urmează să decidem în perioada imediat următoare”, n-a declarat medicul Ancuța Mărieș. Filmul urmează să fie lansat cel mai probabil spre sfârșitul verii.