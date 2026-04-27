Trei dintr-o lovitură! Fără permis și în stare de ebrietate, într-o mașină neînmatriculată

Un bărbat de 47 de ani din comuna Sâg a fost prins sâmbătă seară de polițiștii din Crasna, în timp ce se afla la volanul unei mașini fără plăcuțe cu număr de înmatriculare montate.

Cu ocazia verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, acesta a fost supus testării cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.