Dosar penal pentru un bărbat prins la volan fără permis și cu lemn transportat ilegal

Polițiștii din Ileanda au oprit în trafic, sâmbătă seară, un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 47 de ani.

Cu ocazia verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

În cauză a fost întocmit dosar de cerectare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de Conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Totodată, acesta transporta o cantitate de 0,60 mc de material lemnos din specia carpen, fără a deține aviz de însoțire valabil, fiind sancționat conform Legii nr. 331/2024, fiind dispusă măsura confiscării materialului lemnos.

De asemenea, un bărbat a fost sancționat contravențional, conform Legii nr. 132/2017, întrucât autoturismul pe care îl conducea nu avea asigurare RCA obligatorie, iar ca măsură complementară, au fost reținute plăcuțele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare al autovehiculului.