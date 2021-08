Tradiții, produse locale și povești despre oameni care au reușit

Vremea nefavorabilă nu i-a împiedicat pe sălăjenii iubitori de folclor să se bucure de momentele pregătite de organizatori în cadrul Festivalului folcloric „Ecouri meseșene”, iar evenimentul „Haidaț pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” a completat peisajul cu producători și produse locale, simple, de calitate.

Festivalul a început vineri și a cuprins recitaluri alături de ansambluri consacrate pe scena muzicii populare românești, evenimentul fiind organizat de Centrul de Cultură și Artă Sălaj, cu sprijinul Primăriei Zalău și Consiliului Județean Sălaj. Lângă scenă, pe platoul din zona palatului admninistrativ, trecătorii au fost întâmpinați cu pălării din paie, cu diferite obiecte obținute prin împletirea nuielelor, dar și cu brânzeturi și elemente de port popular. Csibi Csaba, cunoscutul olar din Borla, a expus în cadrul târgului o parte din lucrările pe care le realizează în propriul său atelier.

„Am venit cu farfurii, cu platouri, căni, dar și cu ulcele și oale pentru gătit. Sunt obiecte pe care le confecționez în atelierul meu. Am învățat această meserie în străinătate. M-am întors în țară și făceam ghivece. Prin 2010 am participat la un târg din Sibiu unde am văzut ceramică tradițională. Mi-a plăcut mult și m-am pus pe treabă. Am ajuns unde sunt acum și vă invit să descoperiți ceramica de Zalău și nu numai”, ne-a spus Csibi Csaba.

Miere de albine avem, mai trebuie să o consumăm

Târgul a fost unul bogat în produse apicole obținute de apicultori sălăjeni. Aici l-am întâlnit pe Cosmin Meseșan, un apicultor din localitatea Jac. Pasionat de albine, Cosmin Meseșan a devenit un apicultor cu mulți ani de experiență.

„Am venit aici cu un produs despre care eu cred că ar putea fi chiar o zestre sălăjeană, o miere de salcâm. Am venit și cu o diversitate de polen de păpădie, de păducel, iarbă neagră, avem și tinctură de propolis, dar și multe alte produse apicole. Acum 25 de ani, copilașii mei îmi cereau în continuu miere. Trebuia să le cumpăr miere. Așa m-am apucat de apicultură. Am pornit de la două familii de albine și am ajuns să avem un efectiv foarte mare. Am renunțat la tot în favoarea apiculturii. Asta facem, din apicultură trăim. Pentru noi, albina este o sursă de viață, este protectoarea vieții pe pământ”, apreciază Cosmin Meseșan.

„Am rămas șomeră și am pornit de la zero”

O altă masă, o altă poveste. Raluca Deneș este o tânără care a absolvit Facultatea de peisagistică, iar după ce a rămas șomeră, în urmă cu 5 ani, s-a apucat de obținerea fructelor și legumelor deshidratate. Activează în localitatea Jac și a venit la târgul din Zalău cu diverse sortimente de vin din fructe, cu gem, sirop etc. „Ne desfășurăm activitatea în localitatea Jac unde avem propriile plantații. Ne mai asigurăm materia primă și de la producătorii locali. Am început această afacere în 2016 când am rămas șomeră. Am rămas șomeră și am pornit de la zero. Pentru că eram îndrăgostită de plante și de tot ce este natural, mi-am înființat o plantație de coacăz negru și aronia. Am dezvoltat această activitate, iara cum procesez aceste fructe, dar și legumele pe care le scot pe piață deshidratate. Am pornit singură în această afacere. Eu cultiv pământul, eu îngrijesc plantația cu propriile utilaje”, spune Raluca.

Var, împletituri și povești de viață

De la micul târg nu putea lipsi cunoscutul sălăjean Petru Teglaș din localitatea Var. M-a privit cu emoție. E bucuros că a putut veni la târg și temător de vremurile care ne așteaptă. Zâmbind, Petru Teglaș mi-a arătat produsele cu care a venit în Zalău. Le împletește cu grijă, are plantație de nuiele și este mândru tare de ceea ce face. Îl întreb despre satul Var, cine mai împletește, cum împletește? S-a întristat brusc și mi-a spus că sunt tot mai puțini cei care împletesc nuiele.

„Îs puțâni tare. Tineretul aista nu mai face. S-o cam dus tăt. Io mai fac, tare îmi place. Asta știu”, spune Petru Teglaș. Căutați-l când treceți prin Var. Are produse frumose și povești pe măsură. Este amabil, luminos, gata să vă impresioneze. Lângă masa dumnealui l-am întâlnit și pe meșterul popular Radu Borz. Sălăjeanul a venit la „Haidaț pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” cu nenumărate obiecte realizate prin împletirea nuielelor. Muncește mult, îi place ceea ce face și regretă că nu întotdeauna un produs de calitate este apreciat. Festivalul folcloric „Ecouri meseșene” și evenimentul „Haidaț pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” s-au încheiat ieri după aproape trei zile de muzică de calitate și multă voie bună. Organizatorul târgului a fost Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău