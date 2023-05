Tot mai mulți sălăjeni sunt prinși băuți la volan

Într-o singură zi, doi sălăjeni au fost prinși conducând sub influența băuturilor alcoolice. În seara zilei de miercuri, 24 mai, pe drumul comunal 14, în localitatea Deja, polițiștii au depistat în trafic un localnic de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tot miercuri seara, pe drumul comunal 85, la ieșire din localitatea Ip, polițiștii din Nușfălău au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, din Plopiș. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. În ambele cazuri au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Share Tweet Share