Tânăr, drogat la volan prin Crasna

Un alt tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Valcău de Jos este cercetat de oamenii legii după ce, la finalul săptămânii trecute, a condus un autoturism prin localitatea Crasna fiind sub influenţa substanţelor cu efect psihoactiv, detectate la testarea cu aparatul Drugtest. Polițiștii l-au condus pe tânăr la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge și urină, în vederea stabilirii prezenței în organism de substanțe psihoactive și tipul acestora. “În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

Sfaturi pentru tineri

Având în vedere numărul tot mai mare de tineri depistaţi sub infulenţa substanţelor psihoactive, poliţiştii atrag atenția asupra faptului că, folosirea, respectiv consumul de droguri poate avea un impact asupra acestora, în nenumărate feluri la care nu se aşteaptă. “Relaţiile cu prietenii şi familia – prietenii şi familia vor sta în calea consumului de droguri şi relaţia cu ei se va deteriora; Siguranţa – în momentul în care eşti sub efectul drogurilor sau în momentul procurării dozei eşti pus în situaţii în care siguranţa îţi este ameninţată şi esti predispus să ţi se întâmple lucruri foarte rele; Presiunea financiară – cheltuieşti din ce în ce mai mulţi bani pentru a procura droguri şi nu mai faci faţă cheltuielilor zilnice. Te-ai gandit câţi bani ai putea economisi dacă nu ai consuma?; Dependența – vei simţi că nu poţi funcţiona fără droguri şi vei folosi timp şi energie să faci rost de ele. Violenţa – vei face lucruri pe care în mod normal nu le-ai fi făcut altfel. Poţi deveni violent sau poţi deveni o victimă a violenţei; Depresia – poţi intra într-o stare de depresie după consum ca efect direct al consumului sau din cauza lucrurilor pe care le-ai experimentat în timpul consumului; Accidente – când te afli sub influenţa drogurilor poţi face lucruri care te pot răni sau îţi pot provoca accidente; Bolile cu transmitere sexuală sau o sarcină nedorită – sub influenţa drogurilor nu ţii cont de faptul că ar trebui să foloseşti prezervativul la fiecare contact sexual”, este mesajul transmis de poliţişti tinerilor.