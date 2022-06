Tânăr, drogat la volan pe bulevardul din Zalău

Un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Ip s-a ales cu dosar penal din partea poliţiştilor după ce, la finalul săptămânii trecute a fost prins în trafic, la volanul unui autoturism, sub influenţa substanțelor psihoactive. După cum au explicat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, tânărul conducea maşina pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, iar la testara cu aparatul Drugtest rezultatul a fost pozitiv la o substanță interzisă. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței în organism de substanțe psihoactive și tipul acestora. „Tânărul a rămas fără permisul de conducere, iar polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarului penal, întocmit pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive”, au precizat reprezentanţii IPJ Sălaj. În primele cinci luni ale anului în curs în Sălaj au fost testați cu aparatele Drugtest 120 de șoferi, iar 21 dintre aceștia au ieșit pozitivi la diferite substanțe psihoactive. Polițiștii IPJ Sălaj împreună cu partenerii instituționali desfășoară activități de prevenire și conștientizare în rândul comunități, dar mai ales în rândul tinerilor, care sunt tot mai predispuși consumului. „Trebuie să știți că atunci când vă urcați la volan sub influența substanțelor psihoactive vă puneți în pericol, atât pe voi înșivă, cât și pe ceilalți participanți la trafic, dar riscați și să fiți cercetați penal și să vă pierdeți dreptul de a conduce. Alcoolul și drogurile la volan îți pot pune în pericol viața și libertatea. Alege corect, nu te lasa influențat!”, este mesajul reprezentanţilor IPJ Sălaj.

foto cu caracter informativ