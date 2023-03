Tânăr din Jibou, beat la volan

Un tânăr din Jibou în vârstă de 25 de ani este cercetat de polițiști după ce, la finalul săptămânii trecute, a condus sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul a fost prins la volan în timp ce conducea prin localitatea Gălpâia, iar testarea cu alcooltestul a evidențiat o concentrație alcoolică de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului autoturismului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii rutieri au întocmit în cauză dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

