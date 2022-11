Tânăr din Bihor, beat la volan și fără permis pe un drum din Sălaj

Un tânăr în vârstă de 19 ani din județul Bihor s-a ales cu dosar penal după ce, la finalul săptămânii trecute, a fost prins în trafic sub influența alcoolului și, în plus, nu avea permis de conducere. Bihoreanul, aflat la volanul unui autoturism prin localitatea sălăjeană Zăuan, a fost oprit de polițiști , iar în urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii din Nușfalău, au constatat că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehiucle. „Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducere sub influența băuturilor alcoolice”, au precziat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

foto cu caracter informativ