Tânăr, beat la volanul unui tractor

Un tânăr în vârstă de 24 de ani din localitatea Someș-Uileac, județul Maramureș, s-a ales cu dosar de cercetare penală. Motivul? La finalul săptămânii trecute a condus un tractor prin localitatea Noțig, comuna Sălățig, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Deoarece emana un puternic miros de alcool, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest și rezultat o concentrație alcoolică de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurală Zalău au întocmit în cauză dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

