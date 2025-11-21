Tânăr atacat cu toporul, în timp ce se afla la volan

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din orașul clujean Huedin, a fost reținut pentru 24 de ore la data de 20 noiembrie, de către polițiștii din Sânmihaiu Alamșului.

În aceeași zi, la ora prânzului, oamenii legii au fost sesizați de un tânăr, din Hunedoara, cu privire la faptul că ar fi fost amenințat cu acte de violență chiar în centrul localității Almașu.

Ulterior, hunedoreanul a urcat într-un autoturism, intenționând să părăsească locul respectiv, însă tânărul din județul Cluj ar fi alergat spre o locuință, de unde ar fi luat un topor, pe care l-ar fi aruncat în direcția autoturismului, provocând avarierea unei oglinzi laterale, a unei portiere și a unei aripi spate, continuând să îi adreseze amenințări, fapte care au condus la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Astăzi, tânărul reținut va fi prezentat instanței, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun în acest caz. Acesta este cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale a celui în cauză.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.