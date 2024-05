O nouă ediție a Taberei de fotografie „Sălaj, Frumusețe, Tradiție, Poveste”

Tabăra de fotografie „Sălaj, Frumusețe, Tradiție, Poveste”, a VII-a ediție, revine și în acest an în Sălaj, în perioada 24-31 mai. Evenimentul va fi organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Asociația Folo Club Varadinum Oradea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei”. În cadrul evenimentului vor participa fotografi renumiți din Belgia, Israel, Italia, Sri Lanka, Franța și România. Printre fotografii români se numără Dragoș Deme, Ștefan Dorel Găină, Ovi D. Pop, Bikfalvi Zsolt și Adela Rusu. Artiștii vor portretiza prin arta fotografică diferite aspecte ale județului Sălaj, imagini care creionează frumusețile unui locaș cât se poate de minunat. După cum se cunoaște, Sălajul are o paletă largă de locuri frumoase și demne de vizitat. Printre monumentele istorice din Sălaj, mai sunt numeroase biserici sau mănăstiri care atrag atenția atât prin construcția lor, cât și prin harul divin pe care îl emană. Nu trebuie uitate nici muzeele sau casele memoriale din Sălaj, deoarece și ele, la rândul lor, reprezintă o atracție turistică. Tabăra de fotografie „Sălaj, Frumusețe, Tradiție, Poveste” are ca obiectiv principal promovarea peisajelor din județul Sălaj și evidențierea tradițiilor care dăinuie chiar și în zilele noastre.

