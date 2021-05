Sute de amenzi pe drumurile sălăjene în perioada Sărbătorilor

Timp de patru zile poliţiştii Serviciului Rutier au desfăşurat mai multe acţiuni pentru prevenirea accidentelor de circulaţie, fiind date sute de amenzi și reţinute peste 40 permise de conducere. În perioada 30 aprilie – 3 mai, șoferii certați cu legea rutieră au primit 315 amenzi, din care 167 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, patru pentru depăşire neregulamentară, două pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, iar diferenţa au fost aplicate pentru alte abateri. Totodată, poliţiştii au reţinut 43 permise de conducere, dintre care 39 pentru nerespectarea regimului de viteză, patru pentru depăşire neregulamentară, două pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, iar diferenţa au făcut obiectul altor abateri. Au mai fost reţinute şi trei certificate de înmatriculare. Pentru a ajunge în siguranţă la destinaţie polițiștii vă recomandă să verificaţi starea tehnică a autovehiculului, să aveţi la dumneavoastră toate documentele valabile (permis de conducere, asigurarea obligatorie etc.), să respectaţi indicaţiile poliţiştilor rutieri, dacă părăsiţi autoturismul chiar şi pentru scurt timp, să nu lăsaţi cheile în contact. Circulaţi cu viteză moderată, nu conduceţi dacă sunteţi obosiţi sau aţi consumat băuturi alcoolice, nu folosiți telefonul mobil în timp ce conduceți dacă nu aveți un dispozitiv hands-free și purtați mereu, atât în calitate de șofer cât și de pasager, centura de siguranță.

