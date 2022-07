Șoferi băuți și drogați pe drumurile Sălajului

Polițiștii rutieri au desfășurat în ultimele 24 de ore, la nivel județean, o acțiune pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere prin depistarea persoanelor care conduc vehicule pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Potrivit purtatorului de cuvânt al IPJ Sălaj, Maria Cristea, în cadrul activităților desfășurate, polițiștii au constatat patru infracțiuni la regimul circulației rutiere, dintre care trei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, iar o infracțiune de conducere a substanțelor psihoactive. De asemenea, au fost aplicate 120 de sancţiuni contravenţionale.Totodată, polițiștii au reținut, în vederea suspendării, 15 permise de conducere ( șapte pentru nerespectarea regimului legal de viteză, patru pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, două pentru depășire neregulamentară etc.) și au retras patru certificate de înmatriculare. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.