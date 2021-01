Șoferi, atenție! Alunecări pe DN 1H Aleșd, spre Sălaj

Pe drumurile din județul Sălaj se circulă în condiții de iarnă, iar până în prezent, odată cu prima zăpadă din acest an, nu s-au înregistrat drumuri blocate sau închise circulației din cauza zăpezii. Potrivit www.bihon.ro, în acestă perioadă un drum național național ce necesită o atenție suplimentară a șoferilor este, DN 1H Aleșd – Zalău, în județul vecin. În zonă au avut loc alunecări de grohotiș, de pe versanți, după ce lucrarea efectuată cu câțiva ani în urmă pare să nu mai ofere siguranță, în zona montană, dincolo de Peștiș, între km 6 și 12. “Se lucrează cu piloți de dirijare, dar nu sunt blocaje. Dacă se lucrează, circulația este semnalizată când se lucrează. Noaptea nu se întâmplă. Sunt versanți creați din grohotiș foarte instabil, care are tendința de a aluneca la vale, în condiții de umiditate mare. Ca să stabilizăm versanții se întreprind lucrări de stabilizare a versanților. Se fac foraje în rocă cu ancore performanțe. Inițial fusese aleasă aceeași soluție, dar nu a fost aceeași calitate”, a precizat inginerul Traian Bulzan, șeful Drumuri Naționale Oradea, citat de bihon.ro. Pe același drum, afalt în administrarea județului vecin (CJ Bihor), se lucrează la ziduri de gabioane și se refac plasele de pe versanți. “Se reface și scurgerea apelor, pe unele zone. În partea din aval, în unele zone am refăcut studiul geo și necesită executarea unor micro-piloți, ceea ce înseamnă ranforsarea părții de jos’’, a mai adăugat șeful județean al Drumurilor Naționale.

Sesizări pentru drumurile județene blocate

În această perioadă, având în vedere starea vremii și prognoza meteorologică pentru următoarele zile, Consiliul Județean (CJ) Sălaj, în calitate de administrator al drumurilor județene, pune la dispoziția cetățenilor numărul de telefon: 0741/118384 pentru asigurarea programului de deszăpezire a drumurilor județene în regim de permanență – 24/24 ore. Atenție! Reprezentanții CJ Sălaj recomandă ca acest număr să fie apelat doar în cazul în care un drum județean (DJ) este înzăpezit sau acoperit cu polei și nu se poate circula, ori circulația este îngreunată!