Simpozionul internațional de arte vizuale „Arta în grădină”, ediția a XIII-a, la Jibou

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou și Primăria Orașului Jibou anunță cu mândrie organizarea celei de-a treisprezecea ediții a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”. Evenimentul anual, cunoscut pentru integrarea armonioasă a artei în mediul natural, va avea loc în perioada 29 iulie – 8 august, la Grădina Botanică din Jibou. Tabăra de creație, piesa centrală a simpozionului din acest an, se desfășoară sub tematica „Misterele grădinii” și va reuni artiști renumiți din Cluj-Napoca: Kancsura István, Radu Șerban, Gil Turculeț, Matei László, Costel Chițimuș pentru pictură, iar pentru ceramică Gavril Zmicală. Împreună cu artiștii clujeni din Grecia, va participa familia de artiști compusă din Yorgos Iliopoulos pentru sculptură, însoțit de fiicele sale, Cristiana Iliopolos pentru grafică și Floriana Iliopolos pentru pictură. Pe lângă activitățile artistice, simpozionul va include și prezentări tematice, abordând subiecte din artele vizuale, biologice, poezie și gastronomie. Printre vorbitori se numără Daniel Săuca, manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, poetul și criticul literar Viorel Mureșan, artistul vizual și dramaturgul Flavius Lucăcel, profesorul universitare Paul Cheptea de la UAD Cluj-Napoca, profesorul universitar Corina Cătană de la USAMV Cluj-Napoca și artistul vizual și designerul Liviu Rață din Baia Mare. Un moment special va fi prezentarea cărții „Zămuri, supe, zupe și năcreli – rețete ardelenești din bătrâni” de Mircea Groza. Cristiana Iliopolos va oferi o radiografie a creației sale, situându-se în contextul artei contemporane grecești, în timp ce activitățile de documentare vor include vizite la bisericile de lemn din Sânpetru Almașului și Mănăstirea Strâmba. Simpozionul nu uită de cei mici, oferindu-le un atelier do monotipie coordonat de Cristiana și Floriana Iliopolos, destinat copiilor de la Centrul de Servicii Sociale Jibou. Expoziția de bilanț, cu lucrările realizate pe parcursul simpozionului, va avea loc miercuri, 7 august, ora 18, la Grădina Botanică Jibou. Lucrările vor fi donate instituțiilor organizatoare, îmbogățind colecțiile de artă contemporană. În cadrul vernisajului se va lansa catalogul ediției precedente a simpozionului, iar artiștii și copiii participanți vor primi diplome. Simpozionul Internațional de Arte Vizuale „Arta în grădină”, ediția a XIII-a, este organizat de Asociația Culturală Continuum din Jibou, avându-l ca curator al Taberei de creație pe Gavril Zmicală și ca coordonator al simpozionului pe Radu Șerban.

