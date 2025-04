Semimaraton Porolissum repune Sălajul pe harta alergărilor montane

Au început pregătirile pentru ediția din acest an a competiției Semimaraton Porolissum. A III-a ediție a evenimentului va avea loc în data de 11 octombrie. Organizatorii au deschis înscrierile pentru cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Semimaraton Hidronic este cursa cu lungimea de 23 de kilometri, destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani și se consideră apte de efort fizic susținut și din punct de vedere medical. Cursa Salamandrelor are lungimea de 12 km, iar turul Santinelelor este o cursă de 1,6 kilometri destinată pentru toate nivelurile de fitnes și toate categoriile de vârstă. Doritorii se pot înscrie pe platforma porolissumtrail.ro. Organizatorii evenimentului sunt cunoscuta atletă sălăjeană Paula Todoran și zălăuanul Ciprian Bolgar. Semimaraton Porolissum nu este doar o simplă competiție, ci și un eveniment care are ca scop promovarea unor puncte de atracție turistică deosebite.

Share Whatsapp Email