Se apropie „Semimaraton Porolissum”, sport, istorie și natură

Unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale toamnei în județul Sălaj este Semimaraton Porolissum. Evenimentul este programat să se desfășoare în data de 12 octombrie. Prima ediție a avut loc anul trecut și a fost o reușită. Au participat sportivi amatori și profesioniști din țară și străinătate. Participanții nu doar că au alergat, ci au descoperit și frumusețile deosebite ale zonei. Atleta Paula Todoran și sălăjeanul Ciprian Bolgar alcătuiesc sufletul evenimentului, cei doi fiind promotorii acțiunii. „Ideea de a organiza Semimaraton Porolissum a apărut din dorința de a promova atât mișcarea în aer liber, cât și patrimoniul istoric și natural al zonei. Situl arheologic Porolissum este unul dintre cele mai importante din județ, iar peisajul din împrejurimi este spectaculos. Ne-am dorit să combinăm aceste două aspecte, sportul și istoria, și să oferim participanților o experiență de neuitat. Unul dintre principalele noastre atuuri este, fără îndoială, cadrul istoric în care se desfășoară competiția. Startul și sosirea sunt situate în inima amfiteatrului de la Porolissum, care oferă alergătorilor ocazia de a explora ruinele unei foste cetăți romane și de a se bucura de peisaje deosebite. De asemenea, traseul este variat, cu porțiuni tehnice, dar și cu zone accesibile, ceea ce îl face atractiv atât pentru alergătorii experimentați, cât și pentru cei aflați la început de drum”, ne-a declarant Paula Todoran. Sportiva a precizat că evenimentul a fost primit foarte bine în comunitatea locală, iar implicarea oamenilor este esențială pentru organizatori – de la voluntarii care ajută în ziua concursului până la autoritățile locale care sprijină logistic și organizatoric evenimentul. De asemenea, mulți dintre participanți sunt din zonă, iar sprijinul comunității contribuie la atmosfera caldă și primitoare.

Trei curse

Evenimentul cuprinde trei curse. Cursa „Semimaraton Porolissum” are aproximativ 23 de kilometri și este destul de variată, cursa „Salamandrelor” care are aproximativ 12 kilometri și este accesibilă atât alergătorilor începători cât și celor experimentați în alergările montane și cursa „Turul santinelelor”, care are aproximativ 1,6 kilometri și este dedicată tuturor categoriilor de vârstă. Alergătorii vor parcurge drumuri forestiere și porțiuni din drumul roman și se vor întoarce la Castrul Roman Porolissum unde va fi sosirea. „În ceea ce privește provocările, avem câteva urcări destul de abrupte care testează rezistența fizică, dar și coborâri tehnice care necesită atenție și echilibru. În același timp, peisajele oferă momente de respiro și de admirație, făcând efortul să merite. Siguranța participanților este o prioritate pentru noi. Traseul este foarte bine marcat, iar la fiecare punct important avem voluntari și echipe de prim-ajutor pregătite să intervină în caz de nevoie. În plus, participanții sunt informați înainte de start despre dificultățile traseului și echipamentul necesar pentru a face față condițiilor de pe teren. Hidratarea este esențială, așa că avem puncte de alimentare la intervale regulate”, este mesajul organizatorilor. În primul an, la concurs au fost înregistrați aproximativ 400 de participanți, iar acum, coordonatorii se așteaptă la 500 de alergători. Interesul este în continuă creștere atât din partea alergătorilor locali, cât și a celor din alte regiuni sau chiar din afara țării. „Le transmit tuturor celor care doresc să participe să se pregătească fizic și mental, să vină cu inima deschisă și să se bucure de traseu și de atmosfera unică. Este mai mult decât o cursă, este o experiență care îmbină sportul, istoria și natura. Vă așteptăm cu drag la Semimaratonul Porolissum! Dorim să vă transmitem cele mai sincere mulțumiri pentru sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea evenimentului, sponsorilor și partenerilor noștri. Contribuția lor generoasă și implicarea activă sunt esențiale pentru succesul momentului, care aduce împreună oameni pasionați de sport și natură”, a încheiat Paula Todoran.