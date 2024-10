Scandal uriaș la Episcopia Sălajului

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, în data de 24 octombrie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară, în județele Sălaj și Constanța.

Aceste percheziții au fost efectuate în cadrul unui dosar penal, instrumentat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub supravegherea procurorului de caz, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri, documente și înscrisuri utile cauzei.

A fost condus la audieri fostul vicar al Episcopiei Sălajului, Pop Ionuț, actualmente domiciliat în Constanța, iar, în urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, ulterior procurorul de caz a dispus mărirea duratei reținerii la 30 de zile. Pop este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 3.000.000 de lei.

Având în vedere gravitatea acuzelor aduse de procurori, am cerut un punct de vedere avocatului lui Pop, Bogdan Ilea. Iată ce ne-a declarat: „Unicitatea acestui caz constă în aceea că persoana care a denunțat neregulile la episcopia Sălajului, asta încă din luna martie a anului 2024, a ajuns din denunțător și avertizor de Integritate al DNA Cluj, inculpat la Sălaj într-un dosar, de această dată tocmai pentru faptele pe care el însuși le-a denunțat.

În luna martie, acesta a formulat un denunț scris la DNA Cluj în care reclama șantajul și presiunile la care a fost supus pe parcursul exercitării funcției de vicar episcopal. Acesta a reclamat nereguli la CAR Omenia, angajări fictive (banii rămâneau la Episcopie), cărți publicate din banii Episcopiei de către episcop, excursii în străinătate sub pretextul unor conferințe decontate din banii Episcopiei, imobil achiziționat de pe persoană fizică de către conducătorii episcopiei, și fonduri ale episcopiei și ale CAR Omenia utilizate pentru ridicarea unei case arhierești fără știința Patriarhiei Române. Totul cu știința conducerii Episcopiei.

Coincidență sau nu, chiar în data de 30 iulie, atunci când vicarul episcopal și-a înaintat demisia și s-a mutat la Constanța, a fost inițiat în baza unei sesizări din oficiu, un dosar similar celui de la DNA Cluj, însă de data aceasta dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj și unicul suspect și ulterior inculpat în acest dosar este chiar preotul vicar care a reclamat toate aceste aspecte încă din luna martie.

Suntem în prezența unui caz de inducere în eroare a organelor judiciare, în care cel care avut curajul să rupă tăcerea și să denunțe neregulile, este strivit de organele judiciare din Sălaj.

Arestarea sa este nedreaptă și oamenii trebuie să știe adevărul: că acest om a denunțat încă din luna martie nereguli la episcopie, pentru asta a fost nevoit să se autoexileze la Constanța, să-și dea demisia de la Episcopie, iar acum este arestat pentru un prejudiciu de care nu a beneficiat, iar cei care au beneficiat sunt martori în dosar. Organele judiciare trebuie să acționeze potrivit principiului aflării adevărului.

Exista paragrafe din referatul cu propunere de arestare care au fost copiate din alt dosar unde inculpata era femeie!!! Am formulat contestație împotriva măsurii arestării, care este exclusiv o represiune pentru că nu există motive de arestare și sperăm ca măcar judecătorii de la Curtea de Apel Cluj să vadă întreaga imagine.”

Un caz ce vine în continuarea mai multor scandaluri de la Episcopia Sălajului, ce dovedește că zicala „Banii sunt ochiul dracului” e răstălmăcită la Zalău.

M. S.