Sălajul, reprezentat cu cinste de echipa „RoboKids” la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025

Sălajul a fost reprezentat cu cinste de echipa „RoboKids” la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025, care a avut loc sâmbătă, 15 noiembrie, la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Echipajul sălăjean s-a întors acasă cu Premiul Best Social Impact – locul al treilea, fiind coordonat de bibliotecar Hosu Simona și Ottilia Bodis de la Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu” Sălaj, cu proiectul Smart House (Casa Inteligentă).

Echipa de copii ai bibliotecii sălăjene s-a calificat la acest eveniment național după ce a obținut locul al treilea la Târgul Hackathon Regional de Știință CODE Kids 2025, cu proiectul „Ceasul Magic”, realizat în clubul CODE Kids.

Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 a fost organizat de Fundația Progress și a reunit 40 de copii, reprezentanți ai celor 20 de echipe câștigătoare ale etapelor regionale din România și Republica Moldova.

Etapa regională a mișcării CODE Kids a fost găzduită la Zalău, unde au luat parte echipe din mai multe județe, precum Maramureș, Satu Mare, Bihor și Mureș. Scopul manifestării a fost acela de a aduce la un loc tineri pasionați de știință și robotică, care pun bazele și dezvoltă proiecte tech în biblioteci.

Fundația Progress este activă încă din 1996. În ultimii ani, organizația a crescut exponențial și și-a îndreptat atenția către rețeaua națională de biblioteci, privite ca hub-uri comunitare.

„Biblioteca este pentru noi locul în care se plantează semințele binelui, „sufletul“ unei comunități, unde membrii săi capătă deprinderi practice, care îi ajută să rezolve problemele cu care se confruntă la nivel personal sau colectiv”, au transmis reprezentanții fundației.