Sălăjenii, invitați la o excursie printre tradiții și locuri uitate de timp

Primăvara își intră în drepturi, iar vremea tot mai frumoasă și temperaturile tot mai ridicate sunt un prilej de a petrece timpul liber în drumeții și excursii. Iar cum Sălajul este o oază de locuri și tradiții, ce poate fi mai bun pentru a ne regenera și a ne recăpăta forțele decât să luăm la pas mai multe destinații din micul nostru județ?

Sălăjenii iubitori de excursii sunt invitați să descopere farmecul autentic al zonei Sălajului de pe Valea Zalăului și Valea Crasnei, într-o excursie de o zi, care îmbină tradiția, gustul și povestea locului, pe ruta Zalău – Lompirt – Moiad – Doh – Sărmășag – Zalău.

Prima oprire va avea loc în satul Lompirt, unde turiștii vor vizita Biserica Reformată, un loc încărcat de istorie și liniște, unde timpul pare să curgă mai domol. Călătoria va continua spre Moiad, unde participanții la excursie vor explora viața la ferma de capre și centrul de procesare care aparțin familiei Porumb. Aventura va continua în Doh, la o casă tradițională, un adevărat muzeu viu, unde obiceiurile și viața de altădată prind glas prin obiecte și povești autentice.

Ultima oprire este în Sărmășag, unde turiștii vor vizita ruinele fostei mine de exploatare a cărbunelui, un loc demn de vizitat, care dezvăluie o parte importantă din istoria industrială a zonei.

Despre „Circuitul Anotimpurilor”

Această acțiune este organizată de Primăria municipiului Zalău, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, și face parte din proiectul „Circuitul Anotimpurilor”, în vederea promovării municipiului Zalău ca punct de plecare pe diferite trasee turistice din județ.

Costurile, care vor fi suportate individual de către fiecare turist, sunt cele de transport, în valoare de 50 de lei, și degustare, în valoare de 20 de lei.

Excursia va fi organizată pentru un grup de 40 de persoane, iar sălăjenii care doresc să se înscrie o pot face la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău, situat în Clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, de luni până vineri, între orele 9-17, până în 23 aprilie 2026.

Program:

Ora 9.30 – Plecare din Zalău (parcarea Primăriei),

Ora 10 – Biserica Reformată, localitatea Lompirt,

Ora 10.40 – Vizitarea fermei de capre și a centrului de procesare, localitatea Moiad,

Ora 13 – Casă tradițională, localitatea Doh,

Ora 13.45 – Vizitarea ruinelor fostei mine de exploatare a cărbunelui, localitatea Sărmășag,

Ora 16:00 – Întoarcere în Zalău.