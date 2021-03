Sălăjeni condamnați pentru contrabandă cu alcool

Șapte sălăjeni au fost condamnați, zilele trecute, de magistrații Curții de Apel Cluj la închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă sau producere de produse accizabile (băuturi alcoolice) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat. Sentințele pronunțate de Judecătoria Zalău în 2020 au fost menținute și de Curtea de Apel Cluj. Prejudiciul cauzat prin faptele celor șapte este de aproximativ 200.000 de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a remis presei un comunicat prin care se arată că B. Daniel, B. Ioan, C. Ileana, D. Ioan și M. Ioan Radu au primit condamnări între 2 ani și 2 ani și jumătate închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în formă continuată. Inculpații A. Dan și A. Florian au fost condamnați la 2 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pentru săvârșirea infracțiunilor de producere de produse accizabile (băuturi spirtoase) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat și deținerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, peste limita a 200 litri de băuturi spirtoase. Pentru aceleași fapte, inculpații, B. Mihai și B. Ioan, au scăpat doar cu măsura sancțiunii administrative. Au fost menținute măsurile sechestrului asigurător luate asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților în vederea recuperării prejudiciilor. Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în sarcina inculpaților B. Daniel, B. Ioan, C. Ileana, D. Ioan și M. Ioan Radu s-a reținut că în cursul anului 2012, în mod repetat și în baza acelorași rezoluții infracționale, au deținut, au transportat și au comercializat diferite produse de proveniență Ucraina, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea proveneau din contrabandă, prejudiciile cauzate bugetului de stat de inculpați fiind următoarele: 37.650 lei prejudiciul cauzat de inculpatul B. Daniel; 8.079 lei cel cauzat de inculpatul B. Ioan; 47.675 lei cauzat de inculpata C. Ileana; 27.242 lei cauzat de inculpatul D. Ioan și 5.250 lei cauzat de inculpatul M. Ioan Radu. În sarcina inculpaților B. Mihai, B. Ioan, A. Florian și A. Dan s-a reținut faptul că în cursul anului 2012 fiecare dintre inculpați au produs, la locuința lor, băuturi spirtoase (produse accizabile) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat și au deținut la locuința lor, în afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 200 litri de băuturi spirtoase, prejudiciile cauzate bugetului de stat de inculpați fiind: 11.225 lei cauzat de inculpatul B. Mihai; 6.076 lei cauzat de inculpatul B. Ioan; 9.735 lei cauzat de inculpatul A. Dan și 37.285 lei cauzat de inculpatul A. Florian. Trimiterea în judecată a inculpaților s-a dispus prin rechizitoriu al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj din data de 31 ianuarie 2017.

Foto: Curtea de Apel Cluj © Magazin Salajean