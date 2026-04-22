Sălăjean trimis în spatele gratiilor pentru ultraj

Polițiștii au identificat marți un bărbat de 40 de ani, din comuna Cuzăplac, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Jibou la o pedeapsă privativă de libertate de un an și șase luni, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

În anul 2023, bărbatul fusese condamnat la aceeași pedeapsă, fiind dispusă măsura suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Având în vedere că acesta nu a respectat obligațiile stabilite de instanță, la data de 21 aprilie, magistrații Judecătoriei Jibou au revocat măsura suspendării executării pedepsei.

Astfel, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, urmând a fi transferat într-un penitenciar pentru executarea pedepsei.