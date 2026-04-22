Elevii de gimnaziu, invitați să combată bullyingul prin creații audio

Polițiștii sălăjeni anunță desfășurarea Concursului național de creație audio „Scoate violența școlară din anonimat”, ce va avea loc în perioada aprilie-mai 2026.

Competiția face parte din cadrul Proiectului național „Scoate violența școlară din anonimat”, care are ca scop creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor, cadrelor didactice, părinților și comunității, cu privire la necesitatea asigurării unui mediu școlar sigur și protejat. Acest lucru se realizează prin semnalarea comportamentelor antisociale și a faptelor penale din unitățile de învățământ preuniversitar, precum și prin identificarea și înțelegerea fenomenului de bullying.

Creativitate și originalitate

Scopul concursului este de a încuraja creativitatea și originalitatea, de a stimula și dezvolta gândirea critică, de a cultiva comunicarea prin artă, spiritul de competiție și fair-play-ul, precum și de a-i provoca pe elevi să-și folosească propria voce pentru a transmite mesajul proiectului.

Prin realizarea unui spot radio, elevii au oportunitatea de a face cunoscut mesajul proiectului folosindu-și propria voce – ce transmite nu doar informații, ci spune o poveste, creează emoție și credibilitate, construiește conexiuni autentice și rămâne în memoria publicului, transformând mesajul într-o experiență memorabilă.

Competiție dedicată elevilor de gimnaziu

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu din cadrul unităților de învățământ preuniversitar. Acesta presupune o singură probă, care constă în realizarea unui spot audio.

Spotul audio realizat trebuie să transmită cât mai clar și eficient mesajul Proiectului, contribuind la evidențierea și amplificarea acestuia. Mesajul trebuie să fie clar, concis, cu un ritm alert și ușor de reținut, având o durată cuprinsă între minimum 15 și maximum 30 de secunde. De asemenea, spotul audio trebuie să conțină o trimitere către site-ul www.sigurantascolara.ro și să nu conțină elemente, cuvinte sau expresii obscene, ofensatoare, neadecvate sau inacceptabile. De asemenea, nu trebuie să încalce dreptul la viață privată, drepturile de autor, mărcile înregistrate sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale persoanelor ori organizațiilor și nu trebuie să includă mesaje cu caracter xenofob, rasial sau instigator la ură.

Nu se admit în concurs spoturi audio create, generate, editate, compuse sau modificate cu ajutorul unor software-uri, instrumente sau tehnologii care utilizează orice formă de inteligență artificială, mai precizează organizatorii.

Calendarul de desfășurare a concursului

25.04 – 20.05.2026 – Înscrierea elevilor la concurs,

29.05 – 01.06.2026 – (în contextul Zilei Internaționale a Copilului) – Premierea câștigătorilor și mediatizarea spoturilor audio.