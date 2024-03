Sălăjean prins la furat în Craiova

Polițiștii craioveni au reținut în data de 19 martie un bărbat de 48 de ani, din comuna sălăjeană Bocşa, acesta fiind căutat sub aspectul săvârşirii infracțiunii de tâlhărie. În data de 23 iunie 2023, bărbatul a intrat într-un amanet din Craiova, solicitându-i vânzătoarei să-i arate mai multe bijuterii din aur. În acel moment, bărbatul a smuls bijuteriile din mâna femeii și a fugit. În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Sălăjeanul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

