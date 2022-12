Rupt de beat la volan prin Bănișor

Un bărbat în vârstă 55 de ani din comuna Bănișor este cercetat penal după ce, la începutul acestei săptămâni, a condus sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost prins în trafic prin localitatea Bănișor cu o concentrație alcoolică de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

foto cu caracter informativ