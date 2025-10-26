Lucrările avansează pe viaductul A3 din apropierea Sălajului

Noi imagini au fost publicate joi de pasionații de infrastructură cu lotul de autostradă dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș al Autostrăzii Transilvania. Viaductul de la Suplac, al doilea ca lungime din Europa și construit de compania amerciană Bechtel în urmă cu aproape două decenii, a trecut la etapa de asfaltare, iar pe șatier se lucrează la foc automat, în urma unei pauze îndeulngate.

Stadiul de execuție al lucrărilor este de aproximativ 85%, și are o lungime de 1,8 kilometri, șerpuind pe suprafața lacului de acumulare de lângă localitatea Suplac.

În luna august, pe șantier erau angrenați aproape 550 de angajați și peste 300 de utilaje pe lotul dintre Suplac și Chiribiș. Odată finalizat, va fi conectat cu lotul deja dat în circulație din Sălaj. Potrivit CNAIR, la acea vreme progresul lucrărilor era de aproape 60%, iar estimările arată că tronsonul ar putea fi deschis circulației la finele anului 2026, dacă ritmul de execuție va rămâne similar.

Sursa foto: economica.net