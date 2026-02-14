Razie pentru siguranța elevilor din Zalău

Polițiștii Biroului pentru Siguranță Școlară au desfășurat o acțiune în zona instituțiilor de învățământ din Zalău, la data de 13 februarie. Obiectivul autorităților l-a reprezentat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, dar și amplificarea gradului de siguranță în rândul elevilor.

În urma activităților desfășurate, au fost verificate 38 de persoane și 14 societăți comerciale, iar în cazul a nouă dintre acestea au fost realizate instruiri privind respectarea legislației în vigoare.

Prin prisma neregulilor constatate, au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea interzicerii fumatului în instituțiile de învățământ.

De asemenea, a fost efectuat un control corporal preventiv asupra unei persoane, în vederea depistării eventualelor substanțe sau obiecte a căror deținere este interzisă de lege, fiind întocmit în acest sens un proces-verbal.

În cadrul acțiunii, polițiștii Biroului Siguranța Școlară au desfășurat două activități informativ-preventive la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, pe linia prevenirii violenței în mediul școlar. Activitatea s-a desfășurat în sistem integrat, alături de efective din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, fiind constituită și o patrulă canină.

„Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în scopul menținerii unui climat de siguranță în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora”, trasmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.