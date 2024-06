Protest pe Someș. Protestatarii trec prin Sălaj

La inițiativa profesorului Horea Nașcu, un grup de pasionați de natură va porni pe râul Someș într-o călătorie prin care participanții vor atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă poluarea apei. Călătoria va începe la Dej, va continua pe teritoriul județului Sălaj, iar punctul de final este Dara, în județul Satu Mare. „Cum ne-am mișcat prin gunoaiele tuturor ultima oară când am ieșit pe râu – de fapt, ca de absolut fiecare dată când am vâslit , noi, cei de le PE APE, asociația neoficială pentru protejarea și savurarea întinderilor de apă din țară, dar și de aiurea (dată fiind iminenta includere a României în Zona Schengen), organizăm prima acțiune de protest împotriva neglijării și poluării râurilor și lacurilor”, susține profesorul. Călătoria de protest va avea loc în perioada 22 – 30 iunie 2024. Fiecare ambarcațiune se poate alătura grupului de la început până la sfârșit sau pe orice bucată de râu, indiferent cât de lungă sau scurtă. Participanții vor parcurge în ambarcațiuni distanța de 246 de kilometri în nouă zile. Cum? În orice tip de ambarcațiune, de la barcă cu vâsle până la caiac, canoe, SUP sau cameră de tractor (aceasta, în special pentru cei nostalgici!). Dacă nu aveți barcă, vă vor da organizatorii una. În schimb, va trebui să faceți o donație de 1 (un) leu către asociație. Participanții trebuie să fie dotați cu:

Pentru o călătorie de câteva ore/o zi:

– șapcă,

– tricou cu mâneci scurte,

– cămașă/tricou cu mâneci lungi,

– pantaloni scurți și lungi,

– cremă pentru protecție solară,

– cremă/spray împotriva insectelor,

– sandviciuri, fructe… orice veți vrea să mâncați,

– lichide (în cantitate suficientă; bere, vin etc.: numai după instalarea corturilor!),

– termos pentru băuturi calde/reci,

– aparat de fotografiat și/sau filmat,

– telefon,

– încărcător,

– baterii externe;

Pentru întreaga călătorie, toate cele de mai sus, plus:

– cort,

– sac de dormit,

– saltea de dormit,

– haine suplimentare, inclusiv impermeabile (pantaloni, jacketă/pelerină),

– pijama,

– prosop,

– pereche suplimentară de pantofi/ghete,

– alimente și lichide în funcție de numărul de zile petrecut pe apă,

– cană de călătorie,

– vase de gătit pentru camping,

– lanternă frontală și/sau de alt tip,

– briceag/cuțit/toporișcă.

Recomandate tuturor:

– vestă de flotabilitate/salvare,

– saci impermeabili.

𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝗲: Copiii și adolescenții trebuie neapărat să fie însoțiți de un adult. Nu vor fi în grup persoane însărcinate cu supravegherea minorilor!

Sursa foto: Horea Nașcu