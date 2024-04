Prin Domnin, beat la volanul unui tractor

Zilele trecute, în localitatea Domnin, polițiștii din Jibou au oprit în trafic, pentru control, un tractor condus de un bărbat de 60 de ani, din satul Bârsa. În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că bărbatul prezenta o concentrație alcoolică de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru fapta sa, bărbatul este cercetat penal sub sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Imagine cu caracter ilustrativ