Primar trimis în judecată

Într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, se arată că un primar din județul Sălaj a fost trimis în judecată, pentru favorizarea fratelui său, căruia i-a virat în cont peste 100.000 de lei.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, în cauza ce face obiectul dosarului înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou sub nr. 703/19/P/2023, prin rechizitorul întocmit la data de 06.12.2024, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului RSA, sub aspectul comiterii infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane, prev. de art. 301, art. 1 C.P., cu aplicarea art. 35, alin. 1, C. P. (4 acte materiale), reținându-se în fapt că, în perioada 2021-2023, RSA, în calitate de primar al comunei B, în baza unor contracte încheiate de UAT B cu societatea D. A., administrată de fratele său, R. D, a semnat patru ordine de plată prin care a dispus virarea sumei totale de 110.519,72 lei în contul bancar al acestei societăți.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Jibou, instanță competentă material și teritorial să judece cauza.”

M. S.