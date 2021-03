Prima anvelopă fabricată la Zalău: 40 de ani!

S-au împlinit, zilele trecute, patru decenii de când în Zalău a fost produsă prima anvelopă. Maistrul Peter Francisc, cel care alături de colegul său, Ioan Dunca și inginerul Mihai Macovei, a scris prima pagină de istorie a fostei fabrici de anvelope, își amintește cu nostalgie de acele zile de sfârșit de iarnă, 1981. “Au fost trei zile în care am lucrat încontinuu. Proiectanții liniei montate în secție veniseră de la București să asiste și să verifice dacă linia funcționează corespunzător. Erau presiuni mari din toate părțile, pentru că, așa cum am fost anunțați, fostul președinte Nicolae Ceaușescu a cerut să fie informat personal despre cum decurg lucrurile la Zalău. Generalul Ion Dincă, prim-vicepremier în acele timpuri, a venit în fabrică și a asistat la pornirea liniei. Primele anvelope au plecat către București pentru a fi verificate de specialiști, alături de șeful statului. Au fost zile de stres, foarte grele, pentru că se lucra sub presiunea specifică acelor vremuri. N-a fost ușor, însă până la urmă am reușit să punem totul în funcțiune și să scoatem, în 27 februarie 1981, prima anvelopă produsă vreodată la Zalău, în secția “Vulcanizare”, așa cum era denumită. Primul exemplar din modelul 900-R29 a ieșit din presa numărul 5, linia I de producție. Fabrica a fost proiectată să producă aproximativ 1 milion de anvelope pe an, însă acest număr nu a fost atins niciodată, producția era de până la 60.000 de anvelope, lunar. Din cele 120 de prese de vulcanizare câte erau în fabrică, lucrau efectiv 60. Sute de mii de anvelope au trecut de atunci prin mâinile noastre, au fost ani de care îmi amintesc acum cu plăcere, chiar dacă au fost și multe greutăți și neplăceri”, a spus, pentru Magazin Sălăjean, maistrul Peter Francisc. Maistrul din mâinile căruia a ieșit prima anvelopă produsă la Zalău a terminat Școala de maiștri în anul 1978 și a fost repartizat în fabrica din Zalău, acolo unde a rămas până în momentul pensionării, în anul 2000. Deși este în pensie de peste 20 de ani, maistrul Peter Francisc continuă și astăzi să lucreze cu pasiune, având o firmă în același domeniu de activitate. Fabrica de anvelope din Zalău a luat naștere în anul 1977 prin decret prezidențial, iar patru ani mai târziu a început să producă primele anvelope, de diverse modele, cea mai mare parte a producției mergând la export, pe toate continentele. Fabrica a fost preluată în anii care au urmat evenimentelor din Decembrie 1989 de Tofan Grup, în 2001 fiind achiziționată de Michelin.

Foto: Nicolae Ceaușescu în vizită la Fabrica de Anvelope Zalău, 23 mai1986. © Arhivele Naționale Sălaj – credit: Facebook/Aminitiri despre Zalău