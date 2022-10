Polițiștii sălăjeni au pus „tunurile” pe șoferii băuți

Verificările polițiștilor sălăjeni evidențiază că pe drumurile din județ sunt depistați tot mai mulți conducători auto băuți. Două astfel de cazuri au fost întâlnite în comunele Crasna și Șărmășag.

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Crasna au întocmit un dosar de cercetare penală pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice unui bărbat din comuna Șărmășag. Lucrătorii IPJ Sălaj au oprit pe drumul județean 191C, în localitatea Ratin, comuna Crasna, un autoturism al cărui conducător auto avea 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la cea mai apropiată unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală și continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente. În data de 8 octombrie, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Șărmășag au întocmit un dosar de cercetare penală pentru conducere sub influența alcoolului, unui bărbat de 35 de ani din comuna Șărmășag. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, iar valoarea indicată a fost de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Fotografie cu caracter ilustrativ