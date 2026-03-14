Polițiștii au descoperit zeci de elevi lipsind de la ore în Șimleu Silvaniei

Ziua de vineri a fost marcată de acțiuni ale polițiștilor șimleuani în zona unităților de învățământ din oraș, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor. Activitățile s-au desfășurat în 13 martie, încă de la primele ore ale dimineții.

Au fost legitimate 203 persoane, iar în rândul a 45 de societăți comerciale au fost realizate instruiri privind respectarea prevederilor legale în domeniul securității și prevenirii faptelor ilegale. De asemenea, polițiștii au depistat 65 de elevi absenți de la cursuri și au efectuat verificări la cinci localuri, dintre care trei cu profil de jocuri de noroc.

Polițiștii Biroului Siguranța Școlară, împreună cu colegii angrenați în planul de acțiune, au desfășurat trei activități informativ‑preventive la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, Școala Gimnazială „Báthory István” Șimleu Silvaniei și Grădinița cu Program Normal Mal, pentru asigurarea unui climat de siguranță în mediul școlar.

Acțiunea s-a desfășurat în sistem integrat, cu sprijinul efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj transmit că astfel de activități vor continua, pentru menținerea unui climat de siguranță atât în unitățile de învățământ, cât și în zonele adiacente acestora.