Percheziții în Zalău și Jibou. Sunt vizate cazuri de evaziune fiscală

În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, luni, 21 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Zalău și în orașul Jibou, la sediile a două firme. Aceste percheziții au fost efectuate în cadrul unui dosar penal, instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

