Percheziții în Zalău și Gâlgău Almașului. Suspecții sunt audiați de procurori

În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, azi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, pun în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Zalău și în localitatea Gâlgău Almașului. Aceste percheziții sunt efectuate în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Totodată, mai multe persoane vor fi conduse la sediul poliției, în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale care se impun. Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

