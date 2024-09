Percheziții ale polițiștilor sălăjeni în Maramureș. Au fost descoperite arme

La mijlocul acestei săptămâni, polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, au efectuat o percheziție domiciliară în județul Maramureș, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și braconaj cinegetic. În urma percheziției domiciliare efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, două arme letale, deținute ilegal și 24 de bucăți de muniție aferentă acestora. De asemenea, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, iar în urma administrării probatoriului, polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au dispus reținerea, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 47 de ani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat instanței, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Oamenii legii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, pentru documentarea întregii activități infracționale a celor în cauză. Desigur, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Share Whatsapp Email