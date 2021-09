Pe drumurile Sălajului: permise reţinute, dosare penale şi amenzi cu nemiluita

Peste 190 de sancțiuni contravenţionale au fost a plicate de poliţiştii Biroului Rutier pe drumurile din judeţ, în perioada 17-24 septembrie, în cadrul unei acţiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere grave şi fluidizarea traficul rutier în zonele aglomerate. În cele şapte zile, pentru abaterile constatate au fost aplicate 199 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 29.725 de lei. De asemenea, au fost reţinute 15 permise de conducere, dintre care 11 pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului, două pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi două pentru depăşire neregulamentară. Totodată, poliţiştii au retras şi două certificate de înmatriculare. În materie penală, au fost constatate şapte infracţiuni: conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, conducere cu permisul suspendat, conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive şi vătămare corporală din culpă. Pe această cale, poliţiştii recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulaţie şi indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren.

