Pălincă obținută în Sici, medaliată cu bronz la Quintessence – 2022

Pălinca de prune obținută de sălăjeanul Ionuț Cordiș în localitatea Sici a obținut medalia de bronz la Quintessence – 2022, un concurs organizat zilele trecute în Ungaria și considerat ca fiind unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa.

La concursul din acest an s-au înscris aproximativ două mii de producători, iar juriul i-a acordat produsului sălăjean medalia de bronz. Povestea pălincii care poartă denumirea „Ioi” este una interesantă. „Din moși strămoși, în zona pitorescului sat Sici, din județul Sălaj, departe de zone aglomerate și poluate, s-au cules unele dintre cele mai dulci, zemoase și aromate soiuri de prune, din care, cu migală, drag și cu pricepere s-a făcut o pălincă strașnică, după rețete și tradiții vechi, moștenite din tată în fiu. Palincă de prune cu o concentrație alcoolică de 51% VOL. Este o pălincă obținută din prune culese manual, dintr-o livadă plantată de bunicii noștri, cu o vechime de peste 100 de ani. Crearea unui lot de serie este limitată la 1001 sticle. Este o pălincă învechită în butoaie de lemn special și depozitată pentru maturare în sticle, la întuneric și temperaturi adecvate”, scrie producătorul pe pagina sa de internet.

Pălincă exclusivistă

Producătorul anunță și un lot cu pălincă premium. „Prunele din care s-a obținut acest lot premium de 101 sticle, sunt culese din livada moștenită de la străbunicii noștri, care au plantat-o înainte de anii 1920, livadă în care am păstrat soiul de pruni seculari, autohtoni și nealtoiți de <prun bistriț>. Fructele culese din acest soi au o savoare și un gust deosebit, dar mai ales o dulceață aparte, prunele fiind târzii, recoltarea lor făcându-se ulterior prunelor roșii, respectiv mijlocul/sfârșitul lunii septembrie. Toată pălinca obținută în acest an, din acest soi de prune, am ales să nu o punem în vânzare, să o păstrăm la o temperatură și în condiții optime de maturare”, precizează producătorul.

Sursa foto: Ioana Cordiș