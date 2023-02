O profesoară de limba romani din Șimleu – exemplu de curaj și perseverență

Şcoala Gimnazială nr. 1 Pusta – Şimleu Silvaniei, singura unitate de învăţământ din Sălaj cu predare în limba romani, a primit vizita prefectului Dari Toma. Acesta s-a întâlnit cu Doiniţa Ciurar, profesoară de limba romani. În vârstă de 19 ani, Doiniţa este studentă în anul I – învăţământ la distanţă, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, specializarea romani-hindi iar, în paralel, sprijină comunitatea din care face parte, prin predarea limbii romani la şcoala din Pusta.

“Deşi provine dintr-o familie numeroasă, cu 10 copii, Doiniţa a trecut cu brio primul examen important din viaţa ei, bacalaureatul, este înscrisă la facultate și predă, astăzi, limba romani la Școala Gimnazială Pustă. Nu cred că există în Sălaj un exemplu mai bun despre ce poate însemna educaţia, atunci când vrei să-ţi depăşeşti condiţia şi să reuşeşti în viaţă. Acesta este motivul pentru care am ținut neapărat să vin să o cunosc, s-o felicit pentru tot ceea ce face și să-i acord, din partea Instituției Prefectului Sălaj, o diplomă de apreciere ‘pentru curajul de a schimba și puterea de a lupta’. Doiniţa, eu te felicit, îți doresc tot binele din lume, te rog să ai grijă de ai tăi și în continuare, ca profesoară, și să fii un exemplu care să fie urmat în toată comunitatea, în tot Şimleu Silvaniei și în tot județul”, a declarat prefectul Dari Toma, la întâlnirea de luni.

“Sunt bucuroasă că predau la şcoala la care am învăţat şi eu, pentru că exact asta mi-am dorit. Nu spun că nu au fost momente în care am vrut să renunţ, dar cu ajutorul unor persoane dragi mie şi al părinţilor, care m-au sprijinit în acele momente, am reuşit”, a precizat, la rândul ei, Doiniţa Ciurar.

La eveniment a fost prezent şi primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Cristian Lazăr, alături de directorul şcolii, Samuel Bucur şi reprezentanţi ai comunităţii de romi din Pusta.

