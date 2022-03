Foaierul Casei Municipale de Cultură va găzdui miercuri, 23 martie, deschiderea expoziţiei „Viața este Viață. Eseu fotografic”, realizată de Mirel Matyas, profesor de matematică la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” şi un împătimit al artei fotografice. Evenimentul, cu începere de la ora 18, organizat cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj va cuprinde şi momente muzicale susţinute de elevul Bogdan Ștefan din clasa a X-a de la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, coordonat de profesorul Cristian Niculaș, iar prezentarea va fi realizată de jurnalistul Adrian Lungu. După cum a explicat profesorul Mirel Matyas, proiectul fotografic „Viața este Viață” a avut ca punct de plecare tema examenului de absolvire a cursului cu specializarea fotograf, la care a avut onoarea de a o avea ca lector pe doamna Adela-Lia Rusu (EFIAP/p), cunoscut artist fotograf de renume internațional. „Atunci, în vara anului 2019, când cuvântul <<pandemie>> nu era în dicționarul nostru curent, am creionat acest eseu fotografic. Au fost zece fotografii cu ajutorul cărora am încercat să spun povestea Vieții. Ulterior, când Viața a fost pusă la grea încercare, l-am dezvoltat, adăugându-i noi definiții. Am meditat profund la fragilitatea vieții, la frumusețea ei, la sensurile pe care le are pentru fiecare dintre noi. La începutul acestui an, de Ziua Artei Fotografice în România – 11 ianuarie și de Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie, am expus 20 de fotografii la Casa Corpului Didactic Sălaj. Dezvoltând în continuare acest proiect, am ajuns la 35 de definiții fotografice ale vieții. Întrucât tema expoziției este viața, am conceput acest eveniment ca unul caritabil. Cei interesați, pot primi albumul expoziției sau cărți poștale ilustrate cu fotografiile expuse, în schimbul unei donații de suflet în contul Asociației Prader Willi din România. Vom încerca astfel să aducem culoare în ochii celor pentru care viața nu a fost atât de darnică. La începutul lunii aprilie, expoziția va poposi la Castelul Károlyi din Carei, iar la începutul lunii septembrie, la Biblioteca Județeană <<Octavian Goga>> din Cluj-Napoca. Ce este Viața? Cu certitudine este mai mult decât timpul scurs între două singularități – naștere și moarte. Viața este un cumul de sentimente trăite sau închipuite, este emoție, este culoare. Și, da, este Iubire! Căci ce ar fi lumea aceasta fără iubire? Prin proiectul de față încerc să dau câteva definiții ale vieții. Încerc să spun o poveste țesută din Lumină și Cuvânt. Dacă am reușit sau nu, te las pe tine, iubitorule de frumos, să spui asta. Eu voi postula totuși, spunând că Viața este…Viață!”, a precizat Mirel Matyas.

