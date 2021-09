O învăţătoare din Zalău, premiată la Gala Merito pentru inovaţie în educație

O profesoară pentru învăţământul primar de la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” din Zalău a fost premiată pentru performanțe deosebite în educație la Gala Merito.

Este vorba despre Ioana Aurelia Baboş, unul dintre cei 12 premianți ai Galei Merito, eveniment care recunoaște meritele dascălilor ce contribuie la transformarea educației și se înscriu astfel în comunitatea celor 67 de profesori valoroşi ai României, recunoscuți anual de Romanian Business Leaders (RBL). Ioana – Aurelia Baboș, în vârstă de 39 de ani, a absolvit Colegiul Universitar din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea Institutori-Limba franceză și, timp de șapte ani, a fost profesoară la gimnaziu și liceu. După o pauză de câțiva ani, a revenit în școală ca învățătoare. Acum doi ani a absolvit un masterat în Management Curricular, devenind specialist în educație. „Am încercat să aduc inovație la clasă – în stilul de predare, în modul în care fac activitățile. Avem mereu colaborări cu Biblioteca Județeană, Muzeul Județean, Palatul Copiilor, am chemat la clasă medici, astronauți. Fac des cu copiii și activități STEM, care au un conținut de abordare integrată: științe implementate cu tehnologie, puțină inginerie adaptată vârstei lor și mate. De exemplu, au desenat tot felul de mașinării și apoi le-au construit din piese Lego, sau și-au confecționat oglinzi dintr-un material opac și unul transparent. Înainte de pandemie, aveam un colț de relaxare cu fotolii, pentru elevii harnici, care terminau de lucrat înaintea celorlalți” – a relatat profesoara.

Prin activităţile sale la clasă, aceasta i-a făcut pe copii să iubească şcoala. „Pe lângă faptul că este o profesoară extraordinară, a reuşit ceva mai mult pentru toţi elevii săi, a reuşit să le devină prietenă. Pe lângă faptul că i-a ajutat pe copii să descopere universul cunoaşterii şi al învăţăturii, să îi facă să iubească educaţia, a încercat să îi înveţe şi să se bucure de micile lucruri ale vieţii. Şi atunci când a venit pandemia, nu s-a speriat, ba chiar mai mult a reuşit să transforme provocările în oportunităţi, iar în şcoala on-line a venit şi cu obiceiuri noi”, a menţionat, în discursul laudatio, Georgiana Grigoraş – specialist Marketing şi PR în cadrul Dedeman, partener strategic al proiectului.

“Dorim să schimbăm mentalităţi, să formăm deprinderi şi să modelăm comportamente. Vă felicit pentru că aţi ales să investiţi în Educaţie. Mă simt onorată să fiu alături astăzi aici de aceşti profesori valoroşi din toată ţara Mulţumesc colegilor din şcoala mea, care mă sprijină întotdeauna în aceste iniţiative <<mai altfel>> pe care le am”, a fost mesajul de încredere al Ioanei Baboş, în discursul de primire a premiului, pe scena Galei. Ceilalţi 11 profesori laureaţi care se alătură din acest an Comunității Merito sunt oameni care îşi lasă amprenta pozitiv asupra generaţii întregi şi fac cinste meseriei de profesor: Anca Botoroagă – profesoară de Limba Engleză şi director; Mihaela Bucşa – profesoară de Fizică; Adriana Bălaj – profesoară de Istorie; Laura Stifter – profesoară de Religie şi Ştiinţe Socio-Umane; Liviu Drăghici, profesor de Ştiinţe Economice; Teodora Coman şi Cătălin Zaman – profesori de Limba şi Literatura Română; Daniela Ionele – profesoară de Discipline Tehnice şi instruire practică; Marişca Morari, educatoare; Florentina Tituleac şi Emanuela Patrichi, învăţătoare.

Ioana Baboş este al doilea profesor Merito din judeţul Sălaj, după învăţătoarea Anca Tăut, laureată anul trecut. Pe 8 septembrie 2021, peste 200 de lideri din business şi profesionişti din Educaţie au sărbătorit a VI-a generație de profesori Merito. Gala Merito s-a aflat, pentru al patrulea an consecutiv, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, drept recunoaștere a contribuției proiectului la reconstruirea prestigiului social al meseriei de învățător și de profesor, iar la eveniment a luat parte Ministrul Educației – Sorin-Mihai Cîmpeanu. Din anul 2016, proiectul Merito recunoaşte public și material meritele profesorilor valoroși ai României, prin Gala anuală. Comunitatea profesorilor laureaţi a crescut la 67 de dascăli, care împreună cu antreprenorii și managerii din RBL lucrează ca să multiplice în sistemul de educație bune practici de predare, prin intervenţii de învăţare colaborativă, o voce a profesorilor și printr-o platformă online. Misiunea proiectului Merito este de a transforma meseria de profesor în România, în sensul de a o profesionaliza, a o face din nou dezirabilă pentru tineri şi apreciată în societate.

12 profesori premiaţi în acest an

Cei 12 profesori din învăţământul preuniversitar pe care premiaţi anul acesta au fost selectaţi din peste 600 de recomandări, venite din partea elevilor, părinţilor, absolvenţilor şi a comunităţilor locale, din toată ţara. Procesul de selecţie a durat aproape un an, selecţia finală fiind realizată de către un juriu compus din membri ai comunităţii Romanian Business Leaders, pentru a se asigura că cei pe care îi selectează pun responsabilitate, profesionalism, creativitate, dar şi pasiune, har şi un pic de „magie” în munca lor. Anul acesta s-a avut în vedere criterii suplimentare de selecţie, precum gradul de inovaţie la clasă şi în afara acesteia în ultimul an; măsura în care îşi împărtăşesc practicile cu alte cadre didactice; impactul pe care îl au în comunitatea în care activează sau pentru beneficiari din zone dezavantajate şi în cultura de învăţare şi colaborare a şcolii. Profesorii au fost documentaţi online, validaţi în comunitatea locală, iar cei selectaţi au fost intervievați de jurnaliști colaboratori. Toate poveștile lor, documentate într-o galerie online, care păstrează emoția și mesajul profesorilor, au fost publicate pe www.merito.ro. Această campanie anuală, începută la RBLSummit în anul 2015, se finalizează cu Gala Merito, pilon al proiectului şi eveniment în cadrul căruia oferim premii (în valoare de câte 1.500 de euro, trofeul şi diploma Merito) poveștilor cu cea mai mare încărcătură de valori și care pot să transmită în lume mesajul despre profesorii inovatori care ne pot schimba viața şi care modelează viitorul.