O femeie din Crișeni a devenit victima unei înșelătorii pe internet

Urmare a activităților investigative desfășurate, polițiștii din cadul Postului de Poliție Crișeni au identificat un tânăr de 26 de ani, din municipiul Constanța, bănuit de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că în luna decembrie a anului trecut, o femeie de 30 de ani, din localitatea Crișeni, ar fi intenționat să cumpere, de pe o platformă online, aparatură electronică în valoare de 500 de lei.

Astfel, acesta ar fi efectuat un transfer către vânzător, reprezentând valoarea integrală a produsului, însă, în urma efectuării plății, vânzătorul nu a mai putut fi contactat.

În urma activităților desfășurate, prejudiciul a fost recuperat în totalitate.